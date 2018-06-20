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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54

Re: Monobank

sauvignon написав:
  asuskup написав:
  Bosstone написав:Зображення

Где это он писал? У него на странице фейсбука нет такой записи...

Закрытая группа тестеров monobank в FB.
Коневод там тоже есть? :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00

  Faceless написав:
sauvignon написав:Закрытая группа тестеров monobank в FB.


Коневод там тоже есть? :mrgreen:


Постернак, что ли? Увы, есть...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:01

  Faceless написав:Коневод там тоже есть? :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:01

Re: Monobank

  Faceless написав:Коневод там тоже есть?
нема уже
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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