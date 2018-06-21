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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54
sauvignon написав:
Закрытая группа тестеров monobank в FB.
Коневод там тоже есть?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00
Faceless написав:
sauvignon написав:Закрытая группа тестеров monobank в FB.
Коневод там тоже есть?
Постернак, что ли? Увы, есть...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:01
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:01
Faceless написав:
Коневод там тоже есть?
нема уже
но есть кузнец-коллега))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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