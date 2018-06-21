Коневод там тоже есть?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54
Re: Monobank
Коневод там тоже есть?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00
Постернак, что ли? Увы, есть...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:01
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 00:04
Додано: П'ят 22 чер, 2018 06:28
Судя по действиям, то моневоды берут пример с коневодов.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 22 чер, 2018 07:37
Re: Monobank
Короче жлобочки эти горохово-дубовые, уровнять кешбек последнее дело )
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:05
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:08
Re: Monobank
В застосунку зникла детальна інформація про кредит (сума в пільговому періоді).
Бот обіцяє, що виправлять дану проблему в оновленні, яке готується
|