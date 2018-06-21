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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54

Re: Monobank

sauvignon написав:
  asuskup написав:
  Bosstone написав:Зображення

Где это он писал? У него на странице фейсбука нет такой записи...

Закрытая группа тестеров monobank в FB.
Коневод там тоже есть? :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00

  Faceless написав:
sauvignon написав:Закрытая группа тестеров monobank в FB.


Коневод там тоже есть? :mrgreen:


Постернак, что ли? Увы, есть...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:01

  Faceless написав:Коневод там тоже есть? :mrgreen:

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:01

Re: Monobank

  Faceless написав:Коневод там тоже есть?
нема уже
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но есть кузнец-коллега))
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 00:04

  Bosstone написав:
  mihasik написав:
  dengon написав:Зображення

Что значит возвращаемся; Такое уже было в самом начале? И какой он был, по сравнению с теперешним?

Например, продукты были 2%, одежда и обувь 3%, аптеки 5%
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мне кажется, что все это всё можно обналичить можно легко + есть возврат товара.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 06:28

Судя по действиям, то моневоды берут пример с коневодов.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 07:37

Re: Monobank

Короче жлобочки эти горохово-дубовые, уровнять кешбек последнее дело )
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:22

proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается
asuskup
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:05

  asuskup написав:proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:08

Re: Monobank

В застосунку зникла детальна інформація про кредит (сума в пільговому періоді).
Бот обіцяє, що виправлять дану проблему в оновленні, яке готується :(
V2
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