RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:29

  Flamingo написав:
  asuskup написав:proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло :)

Ну вот ты б еще гороху написал :|
maxim2014
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:39

  maxim2014 написав:
  Flamingo написав:
  asuskup написав:proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло :)

Ну вот ты б еще гороху написал :|

А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:47

  asuskup написав:proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается


  Flamingo написав:
  asuskup написав:proftpd66
При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло :)


тогда есть вариант, если знакомые бизнесом занимаются, то можно им заплатить.

рестораны могу что-то покупать, можно намутить 10 карт и расплатится. с 10 карт 200$ кешбэк :)

Может автомобиль кому-то заправить, правда АЗС было 3%, это еще адекватно. Но было по 7-14% кешбек. Я потратил 4к грн, кешбэк был >400грн.

Они думали что все пользователи буду пользоваться кредитом в 40%. Но нафига?
В либеральной среде работодатель может уволить рабочего когда захочет и так же рабочий может уйти когда захочет. Это при коммунизме можно было работать на партию и тебя не уволят :)

Неадекватный кредит 20-40% и у многих работа не стабильная.

Может быть на западе имеет какой смысл, так как там контракты и за разрыв контракта работодатель платит отступные, если он внезапно уволит сотрудника.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:05

  Flamingo написав:А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.

Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить ;)
Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...
maxim2014
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 735736737738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, mihasik і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.