Ну вот ты б еще гороху написал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:29
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:39
А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:47
тогда есть вариант, если знакомые бизнесом занимаются, то можно им заплатить.
рестораны могу что-то покупать, можно намутить 10 карт и расплатится. с 10 карт 200$ кешбэк
Может автомобиль кому-то заправить, правда АЗС было 3%, это еще адекватно. Но было по 7-14% кешбек. Я потратил 4к грн, кешбэк был >400грн.
Они думали что все пользователи буду пользоваться кредитом в 40%. Но нафига?
В либеральной среде работодатель может уволить рабочего когда захочет и так же рабочий может уйти когда захочет. Это при коммунизме можно было работать на партию и тебя не уволят
Неадекватный кредит 20-40% и у многих работа не стабильная.
Может быть на западе имеет какой смысл, так как там контракты и за разрыв контракта работодатель платит отступные, если он внезапно уволит сотрудника.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:05
Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить
Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:31
Re: Monobank
отчетный месяц не закончен.Нарахування доходов и вытрат в банке скоро уточните представителю код или ФИО для порядку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:32
да да, мы уже слышали про банду кассиров атб
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 22 чер, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:32
Во-первых. Сам запуск на ПК в зависимости от железа и версии Android не всегда тривиальная задача.
Во-вторых настройка, если у Вас нет вай-фай это добавляет определенные трудности с вариантами подключения (USB-сетевой картой к примеру).
В-третьих если бы все было так просто, как пишут, то дали бы рекомендации, как и что.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:34
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21
Вам действительно нужны рекомендации по работе с андроидом на пк через
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:39
Тогда уж лучше напрямую Анатолию Рогальскому
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