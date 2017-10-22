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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:41

  Bosstone написав:
  ruvex написав:если бы все было так просто, как пишут, то дали бы рекомендации, как и что.

Вам действительно нужны рекомендации по работе с андроидом на пк через эмулятор? Или это такой троллинг?

Ну попробуйте, даже интересно. Форумчанин интересовался. Есть ПК с витой парой, как запустить и подключить?

Ради эксперимента попробовал на имеющемся железе.
Запуск без инсталяции на вскидку с http://www.android-x86.org/download трех версий на двух ПК android-x86-6.0-r3.iso, android-x86-7.1-r2.iso, android-x86-4.4-r5.iso
или зависали после заставки Android или в процессе входа в настройки уходил в ребут.
Мышь была только в 7.1 версии. :wink:

п.с. Вашу пока не пробовал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:49

Re: Monobank

  ruvex написав:Вашу пока не пробовал.
а зря!
С октября юзаю https://www.bignox.com
тема давно разжевана viewtopic.php?p=4219271#p4219271
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:54

  Мизантрóп написав:
  ruvex написав:Вашу пока не пробовал.
а зря!
С октября юзаю https://www.bignox.com

Да не было нужды. А ради эксперимента решил попробовать.
Уже смотрю. Ниже Windows 7 не ставится судя из описания?
Ради интереса попробую.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:04

ruvex притормаживает на слабеньких ПК (1-2 ОЗУ) ,но терпимо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:08

  ruvex написав:Ну попробуйте, даже интересно. Форумчанин интересовался. Есть ПК с витой парой, как запустить и подключить?

Ну как-то ж люди пользуются с первой недели запуска беты, или вы думаете, что все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание?
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:12

Re: Monobank

  Bosstone написав:все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание
тогда с 22/10/2017 с https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=849632 брали.Эму надо скорее когда нема Андрюши овер 4.4
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:23

Кеш-бек не забирают если сменили категорию и возврат в следующем месяце.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:30

Re: Monobank

BBC написав:Кеш-бек не забирают если сменили категорию и возврат в следующем месяце.

Спасибо, теперь пофиксят %)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:41

  maxim2014 написав:
  Flamingo написав:А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.

Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить ;)
Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...

1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали" :)) - поэтому не надо мне тыкать.
2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем.
3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже".
4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные.
5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения.
6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу.
Flamingo
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