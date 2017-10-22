maxim2014 написав: Flamingo написав:
А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.
Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить
Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...
1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали"
) - поэтому не надо мне тыкать.
2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем.
3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже".
4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные.
5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения.
6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу.