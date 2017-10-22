ruvex написав:если бы все было так просто, как пишут, то дали бы рекомендации, как и что.
Вам действительно нужны рекомендации по работе с андроидом на пк через эмулятор? Или это такой троллинг?
Ну попробуйте, даже интересно. Форумчанин интересовался. Есть ПК с витой парой, как запустить и подключить?
Ради эксперимента попробовал на имеющемся железе. Запуск без инсталяции на вскидку с http://www.android-x86.org/download трех версий на двух ПК android-x86-6.0-r3.iso, android-x86-7.1-r2.iso, android-x86-4.4-r5.iso или зависали после заставки Android или в процессе входа в настройки уходил в ребут. Мышь была только в 7.1 версии.
Flamingo написав:А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.
Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...
1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали" ) - поэтому не надо мне тыкать. 2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем. 3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже". 4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные. 5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения. 6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу.
Flamingo написав:Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали" ) - поэтому не надо мне тыкать.
Незнающим напомню, что долгое время существовала сеть Fidonet, в эхоконференциях которых естественным было обращение как раз на ты. И на Вы общались там либо новички, либо желающие выпендриться. Поэтому когда встречаю такое явное неприятие такого обращения, то возникают одни лишь отрицательные эмоции. Пусть даже сообщение меня и никак не касалось...