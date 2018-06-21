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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55

Vorlon верно,в нете на ты понятнее,при всем уважении.А если и пить,то ,чтоб не казалось,а наверняка))
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Мизантрóп
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да. там обращение на ВЫ считалось недружественным
но когда пришла массовость все стало наоборот ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:46

На следующей неделе новая бета. Кто пользуется бе а приложением - расскажите, чем оно отличается от стандартного в худшую сторону? Есть ли глюки какие-то?
Востаннє редагувалось Stargazer212 в П'ят 22 чер, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50

  Bosstone написав:Ну как-то ж люди пользуются с первой недели запуска беты, или вы думаете, что все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание?

Кто-то пользуется, кто-то нет. Тем более, что вариантов много. С теми вариантами, что порекомендовали человеку в ЛС и помогая найти решение пришлось столкнуться мне, все достаточно не просто. О чем и указал в ответе на очередной вопрос в ветке.
Не вижу беды в том, что подсобили с вариантом. Благодарю.
Вот как то так.
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  #<1 ... 737738739740
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