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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55
Vorlon верно,в нете на ты понятнее,при всем уважении.А если и пить,то ,чтоб не казалось,а наверняка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:09
да. там обращение на ВЫ считалось недружественным
но когда пришла массовость все стало наоборот
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:46
На следующей неделе новая бета. Кто пользуется бе а приложением - расскажите, чем оно отличается от стандартного в худшую сторону? Есть ли глюки какие-то?
Востаннє редагувалось Stargazer212
в П'ят 22 чер, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50
Bosstone написав:
Ну как-то ж люди пользуются с первой недели запуска беты, или вы думаете, что все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание?
Кто-то пользуется, кто-то нет. Тем более, что вариантов много. С теми вариантами, что порекомендовали человеку в ЛС и помогая найти решение пришлось столкнуться мне, все достаточно не просто, нужно разбираться плотнее. О чем и указал в ответе на очередной вопрос в ветке.
Не вижу беды в том, что подсобили с вариантом. Благодарю.
Вот, как то так.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28
Flamingo написав: maxim2014 написав: Flamingo написав:
А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.
Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить
Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...
1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали"
) - поэтому не надо мне тыкать.
2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем.
3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже".
4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные.
5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения.
6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу.
Просто больше не пиши на ветку,что бы потом не извиняться(не выпендривайся)надеюсь так понятно.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:24
Vorlon написав:
Незнающим напомню, что долгое время существовала сеть Fidonet, в эхоконференциях которых естественным было обращение как раз на ты. И на Вы общались там либо новички, либо желающие выпендриться. Поэтому когда встречаю такое явное неприятие такого обращения, то возникают одни лишь отрицательные эмоции. Пусть даже сообщение меня и никак не касалось...
Flamingo написав:
Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали"
) - поэтому не надо мне тыкать.
Сам в сети (той что и-нет) с 1997. О фидо наслышан, но никогда не пользовал. Просто в то время я был в другой сфере - оно мне было не надо. А потом и фидо не стало таким значимым. Сам я нормально отношусь к обращению "Ты", если оно не используется с целью "наезда" (перечитайте сообщение на которое я отвечал, надеюсь поймете).
ЗЫ. Вечером (после написания предыдущего поста) гулял с собакой - вот о чем подумалось: естественно форумы типа этого мониторятся на предмет выискивания сотрудниками банков всяких "лайфхаков". Но вот вопрос - в каком случае такой "мониторщик" обратит внимание на сообщение:
вариант А - когда кто-то отвечая на чье-то сообщение сообщает о своем ЧАСТНОМ событии (которое может было всего лишь банальным сбоем системы);
вариант Б - когда в ответ на сообщение из варианта А раздувается флейм, из которого видно что это не банальный сбой, а системно используемая некоторыми "свинорылами" фича.
Ответ мне кажется очевиден. В подобной ситуации более разумно ИМХО было бы посоветовать удалить пост, а не раздувать флейм (по крайне мере раньше и мне так советовали и я удалял, позже советовал сам - форумчанин тоже был с пониманием). И ничего тут нет страшного. Все мы люди и всем свойственно ошибаться. Но одно дело если цель убрать что-либо с публичного доступа, а совсем иное - если цель показать свою значимость, умище или что-то подобное. Но что сделано то сделано.
UPD.ЗЗЫ. Вижу в ответах по данной теме сообщение "авоськи". Надеюсь его коммент не на мое сообщение, так как увидеть его текст я все равно не смогу, поскольку данный пользователь у меня давно в черном списке (в котором на сегодня аж 2 человека).
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Flamingo
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:29
ykrkozak написав:
Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?
Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет?
Зачем вам оригинал? Все работает. Автоматом присылает... Проверено в начале этого месяца - дважды.
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ol_zy
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