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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 737738739740 Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55 Vorlon верно,в нете на ты понятнее,при всем уважении.А если и пить,то ,чтоб не казалось,а наверняка)) Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1614 З нами з: 03.12.14 Подякував: 146 раз. Подякували: 171 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:09

но когда пришла массовость все стало наоборот да. там обращение на ВЫ считалось недружественнымно когда пришла массовость все стало наоборот v57 Повідомлень: 1755 З нами з: 14.03.10 Подякував: 64 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:46 На следующей неделе новая бета. Кто пользуется бе а приложением - расскажите, чем оно отличается от стандартного в худшую сторону? Есть ли глюки какие-то? Востаннє редагувалось Stargazer212 в П'ят 22 чер, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів. Stargazer212 Повідомлень: 14 З нами з: 26.02.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50 Bosstone написав: Ну как-то ж люди пользуются с первой недели запуска беты, или вы думаете, что все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание? Ну как-то ж люди пользуются с первой недели запуска беты, или вы думаете, что все ждали, когда им прийдет на почту официальная ссылка на скачивание?

Кто-то пользуется, кто-то нет. Тем более, что вариантов много. С теми вариантами, что порекомендовали человеку в ЛС и помогая найти решение пришлось столкнуться мне, все достаточно не просто, нужно разбираться плотнее. О чем и указал в ответе на очередной вопрос в ветке.

Не вижу беды в том, что подсобили с вариантом. Благодарю.

Вот, как то так. Кто-то пользуется, кто-то нет. Тем более, что вариантов много. С теми вариантами, что порекомендовали человеку в ЛС и помогая найти решение пришлось столкнуться мне, все достаточно не просто, нужно разбираться плотнее. О чем и указал в ответе на очередной вопрос в ветке.Не вижу беды в том, что подсобили с вариантом. Благодарю.Вот, как то так. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6208 З нами з: 03.11.08 Подякував: 344 раз. Подякували: 775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28 Flamingo написав: maxim2014 написав: Flamingo написав: А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал. А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.

Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить

Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть... Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портитьВот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть...

1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали" ) - поэтому не надо мне тыкать.

2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем.

3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже".

4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные.

5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения.

6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу. 1.Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали") - поэтому не надо мне тыкать.2.Счастливчиком себя не считаю. Возврат быт в силу определенных обстоятельств. Возвращал бы в любом случае, как бы не платил - кэшем, другой картой. Вероятность второй подобной операции для меня - минимальна. Специально создавать условия для подобного никогда бы не стал в прошлом и не собираюсь в будущем.3.Малину портить никому не собирался. Один из форумчан написал утверждение, которое не соответствовало действительности. Я его опроверг. Только и всего. Данный случай для меня из разряда "... но истина дороже".4.ИМХО свинорылить на подобном - глупо-тупо-нелепо. Но это лишь мое мнение. Допускаю, что для кого-то подобные вещи могут составлять существенную часть их мизерных доходов. Наверное потому терять их тяжело (или страшно). Поэтому предпочитаю не судить никого. Ситуации в жизни бывают разные.5.За славой коваля не гонюсь, но ИМХО ничего общего в данном случае не было. Но если кому подпортил "супер-прибыльный бизнеЦ" - искренне приношу извинения.6.Надеюсь инцидент исчерпан. В любом случае из обсуждения данного вопроса - выхожу.



Просто больше не пиши на ветку,что бы потом не извиняться(не выпендривайся)надеюсь так понятно. Просто больше не пиши на ветку,что бы потом не извиняться(не выпендривайся)надеюсь так понятно. В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон avoska220

Повідомлень: 131 З нами з: 27.08.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:24 Vorlon написав: Flamingo написав: Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали" ) - поэтому не надо мне тыкать. Извините но мне кажется, что мы с Вами на брудершафт не пили (для Вас наверное будет понятнее "с одного корыта не хавали") - поэтому не надо мне тыкать.

Незнающим напомню, что долгое время существовала сеть Fidonet, в эхоконференциях которых естественным было обращение как раз на ты. И на Вы общались там либо новички, либо желающие выпендриться. Поэтому когда встречаю такое явное неприятие такого обращения, то возникают одни лишь отрицательные эмоции. Пусть даже сообщение меня и никак не касалось...

Сам в сети (той что и-нет) с 1997. О фидо наслышан, но никогда не пользовал. Просто в то время я был в другой сфере - оно мне было не надо. А потом и фидо не стало таким значимым. Сам я нормально отношусь к обращению "Ты", если оно не используется с целью "наезда" (перечитайте сообщение на которое я отвечал, надеюсь поймете).

ЗЫ. Вечером (после написания предыдущего поста) гулял с собакой - вот о чем подумалось: естественно форумы типа этого мониторятся на предмет выискивания сотрудниками банков всяких "лайфхаков". Но вот вопрос - в каком случае такой "мониторщик" обратит внимание на сообщение:

вариант А - когда кто-то отвечая на чье-то сообщение сообщает о своем ЧАСТНОМ событии (которое может было всего лишь банальным сбоем системы);

вариант Б - когда в ответ на сообщение из варианта А раздувается флейм, из которого видно что это не банальный сбой, а системно используемая некоторыми "свинорылами" фича.

Ответ мне кажется очевиден. В подобной ситуации более разумно ИМХО было бы посоветовать удалить пост, а не раздувать флейм (по крайне мере раньше и мне так советовали и я удалял, позже советовал сам - форумчанин тоже был с пониманием). И ничего тут нет страшного. Все мы люди и всем свойственно ошибаться. Но одно дело если цель убрать что-либо с публичного доступа, а совсем иное - если цель показать свою значимость, умище или что-то подобное. Но что сделано то сделано.

UPD.ЗЗЫ. Вижу в ответах по данной теме сообщение "авоськи". Надеюсь его коммент не на мое сообщение, так как увидеть его текст я все равно не смогу, поскольку данный пользователь у меня давно в черном списке (в котором на сегодня аж 2 человека). Сам в сети (той что и-нет) с 1997. О фидо наслышан, но никогда не пользовал. Просто в то время я был в другой сфере - оно мне было не надо. А потом и фидо не стало таким значимым. Сам я нормально отношусь к обращению "Ты", если оно не используется с целью "наезда" (перечитайте сообщение на которое я отвечал, надеюсь поймете).ЗЫ. Вечером (после написания предыдущего поста) гулял с собакой - вот о чем подумалось: естественно форумы типа этого мониторятся на предмет выискивания сотрудниками банков всяких "лайфхаков". Но вот вопрос - в каком случае такой "мониторщик" обратит внимание на сообщение:вариант А - когда кто-то отвечая на чье-то сообщение сообщает о своем ЧАСТНОМ событии (которое может было всего лишь банальным сбоем системы);вариант Б - когда в ответ на сообщение из варианта А раздувается флейм, из которого видно что это не банальный сбой, а системно используемая некоторыми "свинорылами" фича.Ответ мне кажется очевиден. В подобной ситуации более разумно ИМХО было бы посоветовать удалить пост, а не раздувать флейм (по крайне мере раньше и мне так советовали и я удалял, позже советовал сам - форумчанин тоже был с пониманием). И ничего тут нет страшного. Все мы люди и всем свойственно ошибаться. Но одно дело если цель убрать что-либо с публичного доступа, а совсем иное - если цель показать свою значимость, умище или что-то подобное. Но что сделано то сделано.UPD.ЗЗЫ. Вижу в ответах по данной теме сообщение "авоськи". Надеюсь его коммент не на мое сообщение, так как увидеть его текст я все равно не смогу, поскольку данный пользователь у меня давно в черном списке (в котором на сегодня аж 2 человека). Flamingo

Повідомлень: 563 З нами з: 20.03.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:29 ykrkozak написав: Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?

Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет? Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет?

Зачем вам оригинал? Все работает. Автоматом присылает... Проверено в начале этого месяца - дважды. Зачем вам оригинал? Все работает. Автоматом присылает... Проверено в начале этого месяца - дважды. ol_zy

Повідомлень: 4416 З нами з: 20.01.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 737738739740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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