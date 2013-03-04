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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:55
Vorlon верно,в нете на ты понятнее,при всем уважении.А если и пить,то ,чтоб не казалось,а наверняка))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:09
да. там обращение на ВЫ считалось недружественным
но когда пришла массовость все стало наоборот
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:46
На следующей неделе новая бета. Кто пользуется бе а приложением - расскажите, чем оно отличается от стандартного в худшую сторону? Есть ли глюки какие-то?
Востаннє редагувалось Stargazer212 в П'ят 22 чер, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:50
Кто-то пользуется, кто-то нет. Тем более, что вариантов много. С теми вариантами, что порекомендовали человеку в ЛС и помогая найти решение пришлось столкнуться мне, все достаточно не просто, нужно разбираться плотнее. О чем и указал в ответе на очередной вопрос в ветке.
Не вижу беды в том, что подсобили с вариантом. Благодарю.
Вот, как то так.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28
Просто больше не пиши на ветку,что бы потом не извиняться(не выпендривайся)надеюсь так понятно.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:24
Сам в сети (той что и-нет) с 1997. О фидо наслышан, но никогда не пользовал. Просто в то время я был в другой сфере - оно мне было не надо. А потом и фидо не стало таким значимым. Сам я нормально отношусь к обращению "Ты", если оно не используется с целью "наезда" (перечитайте сообщение на которое я отвечал, надеюсь поймете).
ЗЫ. Вечером (после написания предыдущего поста) гулял с собакой - вот о чем подумалось: естественно форумы типа этого мониторятся на предмет выискивания сотрудниками банков всяких "лайфхаков". Но вот вопрос - в каком случае такой "мониторщик" обратит внимание на сообщение:
вариант А - когда кто-то отвечая на чье-то сообщение сообщает о своем ЧАСТНОМ событии (которое может было всего лишь банальным сбоем системы);
вариант Б - когда в ответ на сообщение из варианта А раздувается флейм, из которого видно что это не банальный сбой, а системно используемая некоторыми "свинорылами" фича.
Ответ мне кажется очевиден. В подобной ситуации более разумно ИМХО было бы посоветовать удалить пост, а не раздувать флейм (по крайне мере раньше и мне так советовали и я удалял, позже советовал сам - форумчанин тоже был с пониманием). И ничего тут нет страшного. Все мы люди и всем свойственно ошибаться. Но одно дело если цель убрать что-либо с публичного доступа, а совсем иное - если цель показать свою значимость, умище или что-то подобное. Но что сделано то сделано.
UPD.ЗЗЫ. Вижу в ответах по данной теме сообщение "авоськи". Надеюсь его коммент не на мое сообщение, так как увидеть его текст я все равно не смогу, поскольку данный пользователь у меня давно в черном списке (в котором на сегодня аж 2 человека).
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:38
Re: Monobank
Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))
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Додано: Суб 23 чер, 2018 07:45
СЕП до 10к =0%,
банкоматы любые за 0,5%,
нема за шо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:04
Могу предроложить, что железо неподходящее.
У меня на HP Compaq десктопе
i3-3220
RAM 4GB
HDD
Эмулятор сжирает 97% RAM, и пользоваться.. ну можно, но очень невесело.
На laptop-e
с i5-2***
RAM 6GB
SSD
все очень комфортно работает
wifi в эмуляторе не настраивал, он "сам заработал"
Nox App Player - пробовал
Мне не подошло, ибо там Анлроид 4.4, а нужная мне прога работала на Андроиде от 5.0
Но я не тестил именно Монобанк на них.
Нет потребности.
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:08
+500
Обращение на "Вы" выпендрежем не считаю.
Но вот "много слов на тему - не тыкайте мне" - это звучит диковато.
ЧСВ возможно?
...да какая разница.
Добрей нужно быть, но этого в наших реалиях не дождешься
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