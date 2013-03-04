Зачем что-то утверждать, если вы этого не знаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:19
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:59
когда спортивные?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:38
А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:58
Re: Monobank
+50грн !
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:03
Re: Monobank
Ну так на %% мона накупить млєка
А 10тис кроків не так багато, аби погода була пристойна...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:24
Ходунки шоли?
У меня вот прикол быс Г-Фитом, находил типа 3Кшагов и 800ккалорий, сел у машинку, покатался пару часиков, глянул в Г-Фит, а калории в раза два упали, типа 400 стали. Шо это было? А шаги чуток увеличились
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:27
Ну с шагами понятно - ножками поди по педалям дрыгаете, а вот с калориями - магия
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:33
Re: Monobank
В основном скачу по ямам в пробках
... делайте хоть что-нибудь!
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