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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:19

  BBC написав:Кеш-бек не забирают если сменили категорию и возврат в следующем месяце.

Зачем что-то утверждать, если вы этого не знаете? Зображення
asuskup
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:59

когда спортивные?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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emeta обещали апдейт приложения в течении пары недель
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:38

  Мизантрóп написав:
  kreuz написав:Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))

https://www.monobank.com.ua/taryfy
https://www.monobank.com.ua/umovy - обр.внимание на п.4.3.13.1
СЕП до 10к =0%,
банкоматы любые за 0,5%,
нема за шо

А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:58

Re: Monobank

  kreuz написав:уж не говоря о втоме


:)
за втому надо молоко давать!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:03

Re: Monobank

Ну так на %% мона накупить млєка :)
А 10тис кроків не так багато, аби погода була пристойна...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:24

  emeta написав:когда спортивные?

Ходунки шоли?
У меня вот прикол быс Г-Фитом, находил типа 3Кшагов и 800ккалорий, сел у машинку, покатался пару часиков, глянул в Г-Фит, а калории в раза два упали, типа 400 стали. Шо это было? А шаги чуток увеличились :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:27

  clientage написав:
  emeta написав:когда спортивные?

Ходунки шоли?
У меня вот прикол быс Г-Фитом, находил типа 3Кшагов и 800ккалорий, сел у машинку, покатался пару часиков, глянул в Г-Фит, а калории в раза два упали, типа 400 стали. Шо это было? А шаги чуток увеличились :)

Ну с шагами понятно - ножками поди по педалям дрыгаете, а вот с калориями - магия :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:33

Re: Monobank

  Stringer написав:Ну с шагами понятно - ножками поди по педалям дрыгаете

В основном скачу по ямам в пробках :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 738739740741
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