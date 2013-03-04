Додано: Суб 23 чер, 2018 10:38

Мизантрóп написав: kreuz написав: Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед ))) Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))

https://www.monobank.com.ua/taryfy

https://www.monobank.com.ua/umovy - обр.внимание на п.4.3.13.1

СЕП до 10к =0%,

банкоматы любые за 0,5%,

нема за шо - обр.внимание на п.4.3.13.1СЕП до 10к =0%,банкоматы любые за 0,5%,нема за шо

А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))