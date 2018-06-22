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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 739740741742 Додано: Суб 23 чер, 2018 12:48 kreuz написав: А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка ))) А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))



а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?

не нашёл условий.. а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?не нашёл условий.. Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

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Повідомлень: 1678 З нами з: 19.03.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56 chipmunk написав: Ну так на %% мона накупить млєка

А 10тис кроків не так багато, аби погода була пристойна... Ну так на %% мона накупить млєкаА 10тис кроків не так багато, аби погода була пристойна...

Все одно мертва тема, бо багато їм зараз лише дурний занесе, девал з'їсть більше, ніж накрокаєш: 4% чистими за 3 місяца - це 26,2+4%=27,3 грн за бакс восени, а це дуже оптимістично... Все одно мертва тема, бо багато їм зараз лише дурний занесе, девал з'їсть більше, ніж накрокаєш: 4% чистими за 3 місяца - це 26,2+4%=27,3 грн за бакс восени, а це дуже оптимістично... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 999 З нами з: 10.12.07 Подякував: 106 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 чер, 2018 13:01 emeta написав: kreuz написав: А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка ))) А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))



а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?

не нашёл условий.. а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?не нашёл условий..

В умовах ищите, там есть описание подробное. В умовах ищите, там есть описание подробное. Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 999 З нами з: 10.12.07 Подякував: 106 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 чер, 2018 13:18 kreuz написав: emeta написав: kreuz написав: А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка ))) А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))



а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?

не нашёл условий.. а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?не нашёл условий..

В умовах ищите, там есть описание подробное. В умовах ищите, там есть описание подробное.



как раз условий и не нашёл конкретных как раз условий и не нашёл конкретных Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M emeta

Повідомлень: 1678 З нами з: 19.03.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 739740741742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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