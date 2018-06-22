kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
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kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
В умовах ищите, там есть описание подробное.
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kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
В умовах ищите, там есть описание подробное.
как раз условий и не нашёл конкретных
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M