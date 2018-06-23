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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:48

  kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))


а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?
не нашёл условий..
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emeta
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56

  chipmunk написав:Ну так на %% мона накупить млєка :)
А 10тис кроків не так багато, аби погода була пристойна...

Все одно мертва тема, бо багато їм зараз лише дурний занесе, девал з'їсть більше, ніж накрокаєш: 4% чистими за 3 місяца - це 26,2+4%=27,3 грн за бакс восени, а це дуже оптимістично...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:01

  emeta написав:
  kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))


а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?
не нашёл условий..

В умовах ищите, там есть описание подробное.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:18

  kreuz написав:
  emeta написав:
  kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))


а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к?
не нашёл условий..

В умовах ищите, там есть описание подробное.


как раз условий и не нашёл конкретных
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:56

emeta https://www.monobank.com.ua/umovy стр.63,пункт 1.6.1

% ставки в https://www.monobank.com.ua/taryfy стр.3

че ж там искать то :?: :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:00

Кредитный лимит до 18 лет

Подскажите, до достижения 18 лет кредитный лимит нулевой принципиально, или карта выдается как дебетовая, а далее банк может предложить небольшой лимит по своей инициативе.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:51

  Esq написав:...до достижения 18 лет кредитный лимит нулевой принципиально...
Законодательство (ст. 34 Гражданского кодекса Украины) разрешает выдавать кредит с момента наступления полной гражданской дееспособности — это с 18 лет.

  Esq написав:...или карта выдается как дебетовая, а далее банк может предложить небольшой лимит по своей инициативе.
По наступлению возраста совершеннолетия банки могут кредитный лимит (кредит) сразу не дать ибо они должны сначала убедиться в платежеспособности потенциального клиента и в стабильном заработке.
Без каких-либо справок это делается через мониторинг оборота торговых операций, использования других банковских продуктов (депозиты и т. п.) и порой могут смотреть кредитную историю (у молодых людей она, порою, чистая и непорочная).

Например, monobank может что-то интересное предложить (имеется в виду кредитный лимит) при обороте по их карте от 1 тысячи гривен и то, лимит могут сразу дань небольшой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:08

  MASolomko написав:
  Esq написав:...до достижения 18 лет кредитный лимит нулевой принципиально...
Законодательство (ст. 34 Гражданского кодекса Украины) разрешает выдавать кредит с момента наступления полной гражданской дееспособности — это с 18 лет.


При том, что всё это верно, см. https://old.privatbank.ua/ru/karta-juniora/faq-1593/

С учётом отсылки к ГКУ я предполагаю, что моно ещё не добрался до того, чтобы кредитная линия выдавалась поручителю-родителю, соответственно до 18 лет кредитный лимит невозможен.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 08:36

До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к.
Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ?
Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...

Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег :)
В личку, еслишо
mustbe
 
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  #<1 ... 739740741742
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