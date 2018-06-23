kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
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kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
В умовах ищите, там есть описание подробное.
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kreuz написав:А моня жадный пипец. На вход ещё ничего, а выход до 10к это уже нечто ))) Ну а больше фонда я им не дам, не заслужили ещё. Да и спортивный я за неделю пару дней только находил, 8к ещё можно б, но не 10к, ещё и с 3 выходными за 3 мес. На 10к мне надо больше 2 часов ходить, типа и на работу и с работы, но где ж столько времени взять, уж не говоря о втоме, да и погода может подкачать. Короче, по моему уже теперь об основанному мнению это кидалово под 11%, а не депо под 21%, или провокация накруток для обоснования кидка )))
а 11% это если больше трех дней в месяц нашагал меньше 10к? не нашёл условий..
В умовах ищите, там есть описание подробное.
как раз условий и не нашёл конкретных
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Esq написав:...до достижения 18 лет кредитный лимит нулевой принципиально...
Законодательство (ст. 34 Гражданского кодекса Украины) разрешает выдавать кредит с момента наступления полной гражданской дееспособности — это с 18 лет.
Esq написав:...или карта выдается как дебетовая, а далее банк может предложить небольшой лимит по своей инициативе.
По наступлению возраста совершеннолетия банки могут кредитный лимит (кредит) сразу не дать ибо они должны сначала убедиться в платежеспособности потенциального клиента и в стабильном заработке. Без каких-либо справок это делается через мониторинг оборота торговых операций, использования других банковских продуктов (депозиты и т. п.) и порой могут смотреть кредитную историю (у молодых людей она, порою, чистая и непорочная).
Например, monobank может что-то интересное предложить (имеется в виду кредитный лимит) при обороте по их карте от 1 тысячи гривен и то, лимит могут сразу дань небольшой.
mustbe написав:До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к. Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ? Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...
Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег В личку, еслишо
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением. Пока спишутся.. А моне пойдет.