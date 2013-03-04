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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 13:33
Мизантрóп написав:
https://www.monobank.com.ua/taryfyhttps://www.monobank.com.ua/umovy
kreuz написав:
Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))
- обр.внимание на п.4.3.13.1
СЕП до 10к =0%,
банкоматы любые за 0,5%,
нема за шо
то комиссия для переводов на счет юрлиц, и есть еще лимит на выход по р2р 250 тыс в мес.
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