mustbe написав:До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к. Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ? Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...
Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег В личку, еслишо
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением. Пока спишутся.. А моне пойдет.
mustbe написав:До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к. Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ? Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...
Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег В личку, еслишо
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением. Пока спишутся.. А моне пойдет.
Почему 27? в июне 30 дней
27-е - последний рабочий. Если что то пойдет не так с р2р, то будет время для маневров.