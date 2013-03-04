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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:33

  Мизантрóп написав:
  kreuz написав:Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))

https://www.monobank.com.ua/taryfy
https://www.monobank.com.ua/umovy - обр.внимание на п.4.3.13.1
СЕП до 10к =0%,
банкоматы любые за 0,5%,
нема за шо

то комиссия для переводов на счет юрлиц, и есть еще лимит на выход по р2р 250 тыс в мес.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:03

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к.
Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ?
Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...

Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег :)
В личку, еслишо

Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.

Почему 27? в июне 30 дней
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:25

Re: Monobank

Вот я тоже напрягся.. 30го ж в приложении закинуть, и все ок?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:29

  Alex_ki написав:Вот я тоже напрягся.. 30го ж в приложении закинуть, и все ок?

Ну да - расслабляйтесь
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:02

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к.
Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ?
Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...

Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег :)
В личку, еслишо

Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.

Почему 27? в июне 30 дней

27-е - последний рабочий.
Если что то пойдет не так с р2р, то будет время для маневров.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:09

ивох тоже зачисляет мгновенно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:33

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.

Почему 27? в июне 30 дней

27-е - последний рабочий.
Если что то пойдет не так с р2р, то будет время для маневров.

В любом случае сэп не единственный способ "для манёвра"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:05

  Bosstone написав:ивох тоже зачисляет мгновенно

23:55 30/06/2018 - край за март
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:07

  Мизантрóп написав:23:55 30/06/2018 - край за март

Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55 не получится...

Тоже планирую 27-го с утречка загаситься.
Vorlon
 
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  #<1 ... 740741742743
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