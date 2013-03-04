Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 13:33
Мизантрóп написав: kreuz написав:
Коллеги, а скажите плиз лимиты на моно вход по р2р и на выход заодно. Сколько тут выход своими коштами стоит по р2р и СЭПом? А где налом можно снять и по чём? Дякую наперед )))
https://www.monobank.com.ua/taryfy https://www.monobank.com.ua/umovy
- обр.внимание на п.4.3.13.1
СЕП до 10к =0%,
банкоматы любые за 0,5%,
нема за шо
то комиссия для переводов на счет юрлиц, и есть еще лимит на выход по р2р 250 тыс в мес.
Bosstone
Повідомлень: 728
З нами з: 21.04.10
Подякував: 530 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:03
guntherhouse777 написав: mustbe написав:
До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к.
Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ?
Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...
Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег
В личку, еслишо
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.
Почему 27? в июне 30 дней
Stringer
Повідомлень: 7715
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:25
Вот я тоже напрягся.. 30го ж в приложении закинуть, и все ок?
Alex_ki
Повідомлень: 135
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:29
Alex_ki написав:
Вот я тоже напрягся.. 30го ж в приложении закинуть, и все ок?
Ну да - расслабляйтесь
Stringer
Повідомлень: 7715
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:02
Stringer написав: guntherhouse777 написав: mustbe написав:
До конца месяца нужно погасить кредлим на 50к.
Как это сделать так, чтобы получить хоть какой-то гешефт ?
Или рассрочку какую, или кешбек, или приглашение от Мони на перекредитование, или ещё чего ...
Жалко Моне просто так отдавать 50к мониных денег
В личку, еслишо
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.
Почему 27? в июне 30 дней
27-е - последний рабочий.
Если что то пойдет не так с р2р, то будет время для маневров.
guntherhouse777
Повідомлень: 3321
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 228 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:09
ивох тоже зачисляет мгновенно
Bosstone
Повідомлень: 728
З нами з: 21.04.10
Подякував: 530 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:33
guntherhouse777 написав: Stringer написав: guntherhouse777 написав:
Разве что р2р 27.06. Мониным приложением.
Пока спишутся..
А моне пойдет.
Почему 27? в июне 30 дней
27-е - последний рабочий.
Если что то пойдет не так с р2р, то будет время для маневров.
В любом случае сэп не единственный способ "для манёвра"
Stringer
Повідомлень: 7715
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:05
Bosstone написав:
ивох тоже зачисляет мгновенно
23:55 30/06/2018 - край за март
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1620
З нами з: 03.12.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 172 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:07
Мизантрóп написав:
23:55 30/06/2018 - край за март
Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55 не получится...
Тоже планирую 27-го с утречка загаситься.
Vorlon
Повідомлень: 5663
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 588 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему