Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:25
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:31
Re: Monobank
На разные
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:35
Re: Monobank
Кстати, поменяли текст в приложении. Теперь на странице с информацией о задолженности чётко написано как считается процент если выйти из грейса
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