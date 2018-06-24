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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:25

  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55

Дебетный Моня (10%) :arrow: Моня с кредитом.
Главное не проспать))

...сегодня еще примата гасить

Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:31

Re: Monobank

andreyiskra написав:
  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55

Дебетный Моня (10%) :arrow: Моня с кредитом.
Главное не проспать))

...сегодня еще примата гасить

Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?

На разные
maxim2014
 
Повідомлень: 1238
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:35

Re: Monobank

Кстати, поменяли текст в приложении. Теперь на странице с информацией о задолженности чётко написано как считается процент если выйти из грейса
makor06
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  #<1 ... 741742743744
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