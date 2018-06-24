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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:25
Мизантрóп написав: Vorlon написав:
Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55
Дебетный Моня (10%)
Моня с кредитом.
Главное не проспать))
...сегодня еще примата гасить
Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
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andreyiskra
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Додано: Пон 25 чер, 2018 07:31
andreyiskra написав: Мизантрóп написав: Vorlon написав:
Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55
Дебетный Моня (10%)
Моня с кредитом.
Главное не проспать))
...сегодня еще примата гасить
Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
На разные
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maxim2014
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Додано: Пон 25 чер, 2018 07:35
Кстати, поменяли текст в приложении. Теперь на странице с информацией о задолженности чётко написано как считается процент если выйти из грейса
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makor06
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