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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:25

  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55

Дебетный Моня (10%) :arrow: Моня с кредитом.
Главное не проспать))

...сегодня еще примата гасить

Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:31

Re: Monobank

andreyiskra написав:
  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Это для любителей острых ощущений. Море причин может возникнуть, что именно в 23:55

Дебетный Моня (10%) :arrow: Моня с кредитом.
Главное не проспать))

...сегодня еще примата гасить

Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?

На разные
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:35

Re: Monobank

Кстати, поменяли текст в приложении. Теперь на странице с информацией о задолженности чётко написано как считается процент если выйти из грейса
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:51

Странный чудо-банк. Карта выдана три недели назад до сих пор не работает. Говарят что ФОП а оформляют как физ надо регистрировать в налоговой карту. Операции по карте заблокированы. При этом деньги чудно принимает вернуть нельзя потому что операции заблокированы))).Каждый оператор поддержки не знает что творится с их клиентами, каждый спрашивает одно и тоже и обещает одно и тоже и что все на самом высоком уровне решаетсся. Развод чистой воды Подумайте сто раз перед тем как заиметь эту чудо карту с высоким уровнем обслуживания))). Нормальный банк предупредил бы сразу еще на моменте регистрации что если за вами ФОП не суйтесь к нам как физик. И карту не пополняйте потому что вы не сможете распоряжаться вашими средствами.
autodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:23

  Мизантрóп написав:
  Bosstone написав:ивох тоже зачисляет мгновенно

23:55 30/06/2018 - край за март

Може всё-таки за май? ))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

makor06 для тестеров ? ибо основное приложение пока что Не обновилось ! я только что смотрел оказывается зря :(
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:55

autodessa

Нам дуже шкода, що ви так довго очікуєте :(
Напишіть, будь ласка, нам на пошту info@monobank.com.ua, перевіримо ситуацію.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:57

  yama написав:makor06 для тестеров ? ибо основное приложение пока что Не обновилось ! я только что смотрел оказывается зря :(


ну у меня бета. И там написано теперь "в случае выхода из льготного периода, процент будет насчитан на максимальный долг каждого дня с первого мая".
makor06
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  #<1 ... 741742743744
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