Додано: Пон 25 чер, 2018 11:51

Странный чудо-банк. Карта выдана три недели назад до сих пор не работает. Говарят что ФОП а оформляют как физ надо регистрировать в налоговой карту. Операции по карте заблокированы. При этом деньги чудно принимает вернуть нельзя потому что операции заблокированы))).Каждый оператор поддержки не знает что творится с их клиентами, каждый спрашивает одно и тоже и обещает одно и тоже и что все на самом высоком уровне решаетсся. Развод чистой воды Подумайте сто раз перед тем как заиметь эту чудо карту с высоким уровнем обслуживания))). Нормальный банк предупредил бы сразу еще на моменте регистрации что если за вами ФОП не суйтесь к нам как физик. И карту не пополняйте потому что вы не сможете распоряжаться вашими средствами.