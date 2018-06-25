Можно несколько карт мони иметь? Или имеется ввиду карты на разные инн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:25
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:31
Re: Monobank
На разные
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:35
Re: Monobank
Кстати, поменяли текст в приложении. Теперь на странице с информацией о задолженности чётко написано как считается процент если выйти из грейса
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:51
Странный чудо-банк. Карта выдана три недели назад до сих пор не работает. Говарят что ФОП а оформляют как физ надо регистрировать в налоговой карту. Операции по карте заблокированы. При этом деньги чудно принимает вернуть нельзя потому что операции заблокированы))).Каждый оператор поддержки не знает что творится с их клиентами, каждый спрашивает одно и тоже и обещает одно и тоже и что все на самом высоком уровне решаетсся. Развод чистой воды Подумайте сто раз перед тем как заиметь эту чудо карту с высоким уровнем обслуживания))). Нормальный банк предупредил бы сразу еще на моменте регистрации что если за вами ФОП не суйтесь к нам как физик. И карту не пополняйте потому что вы не сможете распоряжаться вашими средствами.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:23
Може всё-таки за май? ))
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23
makor06 для тестеров ? ибо основное приложение пока что Не обновилось ! я только что смотрел оказывается зря
свинорыл
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:55
autodessa
Нам дуже шкода, що ви так довго очікуєте
Напишіть, будь ласка, нам на пошту info@monobank.com.ua, перевіримо ситуацію.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:57
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:41
Re: Monobank
Даже пишет дату, с которой была первая трата в месяце.
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