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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:16

  monobank_ua написав:autodessa

Нам дуже шкода, що ви так довго очікуєте :(
Напишіть, будь ласка, нам на пошту info@monobank.com.ua, перевіримо ситуацію.


Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:34

Ликвидация пожара производится путем полного выгорания объекта.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:37

  guntherhouse777 написав:Хочу ходить за небезплатно.
Подскажите, когда конец июня?


Конец июня у мони 30го числа.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:41

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Ликвидация пожара производится путем полного выгорания объекта.


1 На сигнал тривоги виїжджати негайно.
2 Швидко розпалювати вогонь.
3 Спалювати усе дотла.
4 Негайно повертатися до пожежної станції.
5 Бути напоготові до нових сигналів тривоги


хто вгадав звідкіля ці постулати? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:45

Re: Monobank

Та навряд чи хто не вгадав ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:47

от власне недавно перечитував - зовсім інший, більш цікавий і захоплюючий сюжет, ніж ТВ-версія...

тай мозок при читанні працює в абсолютно іншому тетта режимі в порівнянні із відео-рядом екрану.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:15

  Ratatui написав:Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?


Если честно, то человек с одним (!) постом обратился не к банку, а к нам, читателям форума.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:03

  guntherhouse777 написав:Хочу ходить за небезплатно.
Подскажите, когда конец июня?


спортивный с июля официально?
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