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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:16
monobank_ua написав:autodessa
Нам дуже шкода, що ви так довго очікуєте
Напишіть, будь ласка, нам на пошту info@monobank.com.ua
, перевіримо ситуацію.
Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?
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Ratatui
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:34
Ликвидация пожара производится путем полного выгорания объекта.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:37
guntherhouse777 написав:
Хочу ходить за небезплатно.
Подскажите, когда конец июня?
Конец июня у мони 30го числа.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:41
guntherhouse777 написав:
Ликвидация пожара производится путем полного выгорания объекта.
1 На сигнал тривоги виїжджати негайно.
2 Швидко розпалювати вогонь.
3 Спалювати усе дотла.
4 Негайно повертатися до пожежної станції.
5 Бути напоготові до нових сигналів тривоги
хто вгадав звідкіля ці постулати?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:45
Та навряд чи хто не вгадав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:47
от власне недавно перечитував - зовсім інший, більш цікавий і захоплюючий сюжет, ніж ТВ-версія...
тай мозок при читанні працює в абсолютно іншому тетта режимі в порівнянні із відео-рядом екрану.
+50грн !
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:15
Ratatui написав:
Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?
Если честно, то человек с одним (!) постом обратился не к банку, а к нам, читателям форума.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:03
спортивный
guntherhouse777 написав:
Хочу ходить за небезплатно.
Подскажите, когда конец июня?
с июля официально?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:12
emeta написав:
спортивный
guntherhouse777 написав:
Хочу ходить за небезплатно.
Подскажите, когда конец июня?
с июля официально?
Не известно.
Но точно не в июне.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:20
Подскажите плз, вывод кэшбека работает так же, как и пополняхи в выходные? или сегодня надо успеть вывести до конца опердня?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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