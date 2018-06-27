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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:25

Кешбек тут можно вывести в любой момент. Срок годности - 3 года
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:10

Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде.
Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток.
Но что-то мне стремновато...
Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18

Re: Monobank

Искатель написав:Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде.
Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток.
Но что-то мне стремновато...
Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Выводил, все норм
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:28

Искатель та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции :lol:
HackStock
 
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  #<1 ... 743744745746
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