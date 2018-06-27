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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:10
Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде.
Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток.
Но что-то мне стремновато...
Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18
Re: Monobank
Выводил, все норм
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:28
Искатель та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции
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