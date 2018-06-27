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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:25

Кешбек тут можно вывести в любой момент. Срок годности - 3 года
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:10

Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде.
Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток.
Но что-то мне стремновато...
Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18

Re: Monobank

Искатель написав:Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде.
Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток.
Но что-то мне стремновато...
Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Выводил, все норм
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:28

Искатель та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции :lol:
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:24

  justit написав:
  Ratatui написав:Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?


Если честно, то человек с одним (!) постом обратился не к банку, а к нам, читателям форума.


Это смотря как посмотреть. Или вы в силах ответить почему всё пропало? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:56

  Ratatui написав:
  justit написав:
  Ratatui написав:Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?


Если честно, то человек с одним (!) постом обратился не к банку, а к нам, читателям форума.


Это смотря как посмотреть.


Посмотреть только так: "Это форум, тут может не быть представителя банка, а, если он и есть, то не обязан реагировать.
Подобные вопросы адресовать непосредственно в банк"
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:06

  HackStock написав:Искатель та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции :lol:


Да я догасить могу в любой момент, это не проблема (с помощью P2P), просто непонятно. Поддержка заверила, что завтра все будет нормально.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:18

justit

Может быть, а может и не быть вот в чём вопрос. :mrgreen:
Особенно хорошо обращаться в банк с вопросами по Алле. Там у двух операторов три мнения.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:24

  Ratatui написав:justit

Может быть, а может и не быть вот в чём вопрос. :mrgreen:
Особенно хорошо обращаться в банк с вопросами по Алле. Там у двух операторов три мнения.


ага, и четвертое мнение тут :-)
Плорализм.
justit
 
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Bosstone
 
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