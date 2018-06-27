Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:25
Кешбек тут можно вывести в любой момент. Срок годности - 3 года
Грйс-мэн
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:10
Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке?
У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде. Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток. Но что-то мне стремновато... Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:18
Искатель написав:Кто-то выводил сегодня кешбек на карту? Нормально отобразилось в выписке? У меня - нет. Ни в выписке, ни уменьшило сумму платежа в льготном периоде. Поддержка пообещала решить вопрос в течение суток. Но что-то мне стремновато... Догасить, что ли, на эту сумму с другой карты кредитку?...
Выводил, все норм
Faceless
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Додано: Сер 27 чер, 2018 18:28
Искатель
та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции
HackStock
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:56
Ratatui написав: justit написав: Ratatui написав:
Реакция почти как у пожарных всё сгорело, они приехали. К вам обратились в почти 12. а во сколько ответ?
Если честно, то человек с одним (!) постом обратился не к банку, а к нам, читателям форума.
Это смотря как посмотреть.
Посмотреть только так: "
Это форум, тут может не быть представителя банка, а, если он и есть, то не обязан реагировать. Подобные вопросы адресовать непосредственно в банк
"
justit
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:06
HackStock написав: Искатель
та же фигня, что и у вас, я попозже догасил от греха, а то на праздники буду не в кондиции
Да я догасить могу в любой момент, это не проблема (с помощью P2P), просто непонятно. Поддержка заверила, что завтра все будет нормально.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:18
justit
Может быть, а может и не быть вот в чём вопрос.
Особенно хорошо обращаться в банк с вопросами по Алле. Там у двух операторов три мнения.
Ratatui
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:24
Ratatui написав: justit
Может быть, а может и не быть вот в чём вопрос.
Особенно хорошо обращаться в банк с вопросами по Алле. Там у двух операторов три мнения.
ага, и четвертое мнение тут
Плорализм.
justit
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:00
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Bosstone
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