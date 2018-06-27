Как-то слабенько, даже, для релиза.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:08
Re: Monobank
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:41
Re: Monobank
Тестовий платіж з usd карти "євробанку")) пройшов без проблем. Дякуємо за альтернативу.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:07
Re: Monobank
Если стать клиентом банка, в городах где нет "представительства" мони, можно только при заказе именной карты, то обновление довольно значимое.
Иначе в топку.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:09
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:17
К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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