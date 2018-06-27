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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:08

Re: Monobank

  Bosstone написав:Новая версия беты для андроида

Как-то слабенько, даже, для релиза.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:41

Re: Monobank

Тестовий платіж з usd карти "євробанку")) пройшов без проблем. Дякуємо за альтернативу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:07

Re: Monobank

Если стать клиентом банка, в городах где нет "представительства" мони, можно только при заказе именной карты, то обновление довольно значимое.

Иначе в топку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:09

  MASolomko написав:Если стать клиентом банка, в городах где нет "представительства" мони, можно только при заказе именной карты, то обновление довольно значимое.

Иначе в топку.

Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:17

  Bosstone написав:Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов

К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47

Re: Monobank

Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:48

  ukrprom2014 написав:Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?

Да, моно за зачисление не берет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:51

  ukrprom2014 написав:Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?


Если НЕ через "перевести на карту украинского банка", то да.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:53

Re: Monobank

  Bosstone написав:Да, моно за зачисление не берет

А если через приложение-пополнить свою карту-с другой карты, какую комиссию возьмет Приват КДВ?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54

  ukrprom2014 написав:
  Bosstone написав:Да, моно за зачисление не берет

А если через приложение-пополнить свою карту-с другой карты, какую комиссию возьмет Приват КДВ?

0,5% (минимум 5 грн.)
Bosstone
 
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