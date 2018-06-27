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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:08
Bosstone написав:
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Как-то слабенько, даже, для релиза.
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wig
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:41
Тестовий платіж з usd карти "євробанку")) пройшов без проблем. Дякуємо за альтернативу.
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stryzhko
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:07
Если стать клиентом банка, в городах где нет "представительства" мони, можно только при заказе именной карты, то обновление довольно значимое.
Иначе в топку.
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MASolomko
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:09
MASolomko написав:
Если стать клиентом банка, в городах где нет "представительства" мони, можно только при заказе именной карты, то обновление довольно значимое.
Иначе в топку.
Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов
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Bosstone
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:17
Bosstone написав:
Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов
К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47
Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:48
ukrprom2014 написав:
Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
Да, моно за зачисление не берет
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Bosstone
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:51
ukrprom2014 написав:
Подскажите, если гасить Моню с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
Если НЕ через "перевести на карту украинского банка", то да.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:53
Bosstone написав:
Да, моно за зачисление не берет
А если через приложение-пополнить свою карту-с другой карты, какую комиссию возьмет Приват КДВ?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54
ukrprom2014 написав: Bosstone написав:
Да, моно за зачисление не берет
А если через приложение-пополнить свою карту-с другой карты, какую комиссию возьмет Приват КДВ?
0,5% (минимум 5 грн.)
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Bosstone
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