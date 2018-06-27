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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:26

Re: Monobank

wig написав:
  Bosstone написав:Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов

К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.

А как из пополнять те виртуалки валютные?
maxim2014
 
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  #<1 ... 745746747748
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