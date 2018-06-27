А как из пополнять те виртуалки валютные?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:26
Re: Monobank
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:50
Re: Monobank
P2P з валютних карт європейських банків вже працює. Коли новий прийнятий закон "Про валюту і валютні операції" буде остаточно введено в дію, то з'являться і інші способи.
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