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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:26
wig написав: Bosstone написав:
Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов
К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.
А как из пополнять те виртуалки валютные?
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maxim2014
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Додано: Чет 28 чер, 2018 09:50
maxim2014 написав:А как из пополнять те виртуалки валютные?
P2P з валютних карт європейських банків вже працює. Коли новий прийнятий закон "Про валюту і валютні операції" буде остаточно введено в дію, то з'являться і інші способи.
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stryzhko
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:51
stryzhko написав:
maxim2014 написав:А как из пополнять те виртуалки валютные?
P2P з валютних карт європейських банків вже працює. Коли новий прийнятий закон "Про валюту і валютні операції" буде остаточно введено в дію, то з'являться і інші способи.
А интересно с валютных украинских карт будет p2p?
Или это как раз и есть тот сценарий, когда "буде остаточно введено в дію" ?
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curiousobro
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:18
Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити?
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V2
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:26
V2 написав:
Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити?
Нет
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:59
Вкладчик1234 написав: V2 написав:
Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити?
Нет
А если кредлимита потратил 50 грн., разве нельзя погасить только 50?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:06
По-моему Дубилет писал, что им такие мелкие транзакции не выгодны
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:11
Вкладчик1234 написав:
По-моему Дубилет писал, что им такие мелкие транзакции не выгодны
Я так понял, это касалось р2р переводов.
А гасить долг - можно и меньше 100
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guntherhouse777
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:32
maxim2014 написав:
А как из пополнять те виртуалки валютные?
p2p инокартами, "возврат покупки", Свифт, наликом в кассе Универсалбанка.
Или, они как, когда-то, в Привате, могут забить на ложную трактовку правил НБУ, и разрешить обмен прямо у себя в апликухе.
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wig
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Додано: Чет 28 чер, 2018 17:20
wig написав:Или, они как, когда-то, в Привате, могут забить на ложную трактовку правил НБУ, и разрешить обмен прямо у себя в апликухе.
І підуть під націоналізацію)) Тому вони цілком законно дозволять це робити згідно нового прийнятого закону "Про валюту".
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stryzhko
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