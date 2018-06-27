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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749>
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:26

Re: Monobank

wig написав:
  Bosstone написав:Для новых клиентов ничего не поменялось. Заказ именных карт только для действующих клиентов

К тому же именная карта нужна в редких, довольно специфических случаях. Даже от валютных виртуалок больше пользы.

А как из пополнять те виртуалки валютные?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:50

Re: Monobank

maxim2014 написав:А как из пополнять те виртуалки валютные?

P2P з валютних карт європейських банків вже працює. Коли новий прийнятий закон "Про валюту і валютні операції" буде остаточно введено в дію, то з'являться і інші способи.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:51

  stryzhko написав:
maxim2014 написав:А как из пополнять те виртуалки валютные?

P2P з валютних карт європейських банків вже працює. Коли новий прийнятий закон "Про валюту і валютні операції" буде остаточно введено в дію, то з'являться і інші способи.


А интересно с валютных украинских карт будет p2p?
Или это как раз и есть тот сценарий, когда "буде остаточно введено в дію" ?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:18

Re: Monobank

Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити? :shock:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:26

  V2 написав:Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити? :shock:

Нет
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:59

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
А Моньку через її застосунок на менше як 100 грн. з картки іншого банку не поповнити? :shock:

Нет

А если кредлимита потратил 50 грн., разве нельзя погасить только 50?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:06

По-моему Дубилет писал, что им такие мелкие транзакции не выгодны
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:11

  Вкладчик1234 написав:По-моему Дубилет писал, что им такие мелкие транзакции не выгодны

Я так понял, это касалось р2р переводов.
А гасить долг - можно и меньше 100
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:32

Re: Monobank

  maxim2014 написав:А как из пополнять те виртуалки валютные?

p2p инокартами, "возврат покупки", Свифт, наликом в кассе Универсалбанка.
Или, они как, когда-то, в Привате, могут забить на ложную трактовку правил НБУ, и разрешить обмен прямо у себя в апликухе.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:20

Re: Monobank

wig написав:Или, они как, когда-то, в Привате, могут забить на ложную трактовку правил НБУ, и разрешить обмен прямо у себя в апликухе.

І підуть під націоналізацію)) Тому вони цілком законно дозволять це робити згідно нового прийнятого закону "Про валюту".
stryzhko
 
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