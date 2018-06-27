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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:40

  stryzhko написав:І підуть під націоналізацію)) Тому вони цілком законно дозволять це робити згідно нового прийнятого закону "Про валюту".

Там такого нет.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:25

Отображение транзакций сбоит

Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке.
Горячая линия (и в Вайбере, и в группе на Фейсбуке) говорит, что "мы знаем о проблеме. Наши специалисты занимаются".
Но воз и ныне там.
Там, где иконка "минимальный платеж", учли. Пишет "В этом месяце нет минимального платежа".
Но теперь выводить кешбек становится стремно. Пока не починят отображение...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44

Re: Monobank

  Искатель написав:Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке

А я седня выводил/гасился. Все норм
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 746747748749
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