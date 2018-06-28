Там такого нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 17:40
Там такого нет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 28 чер, 2018 19:25
Отображение транзакций сбоит
Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке.
Горячая линия (и в Вайбере, и в группе на Фейсбуке) говорит, что "мы знаем о проблеме. Наши специалисты занимаются".
Но воз и ныне там.
Там, где иконка "минимальный платеж", учли. Пишет "В этом месяце нет минимального платежа".
Но теперь выводить кешбек становится стремно. Пока не починят отображение...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44
Re: Monobank
А я седня выводил/гасился. Все норм
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02
У меня баланс сразу изменился. Речь именно об отображении строчки в выписке. У Вас отображается вывод кешбека?
P.S. Попробовал вывести (у меня еще накопилось). Вывелось без проблем и отобразилось в выписке. А вчерашний вывод не появился (( Фигня какая-то.
Здесь отвечали, что еще у кого-то так было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:37
Re: Monobank
Да, в выписке есть
Странно как вам дало опять вывести, или "накопилось" больше 100 грн?
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:44
Re: Monobank
Точно. Сплутав з постановою НБУ від 7.06.18, яка набуває чинності 1.07.18.
-"По-друге, Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв."
Хоча онлайн продають віртуальну валюту та подивимося чи зможуть Дуб з Горохом запропонувати щось свинорилам ))
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