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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750>
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:40

  stryzhko написав:І підуть під націоналізацію)) Тому вони цілком законно дозволять це робити згідно нового прийнятого закону "Про валюту".

Там такого нет.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:25

Отображение транзакций сбоит

Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке.
Горячая линия (и в Вайбере, и в группе на Фейсбуке) говорит, что "мы знаем о проблеме. Наши специалисты занимаются".
Но воз и ныне там.
Там, где иконка "минимальный платеж", учли. Пишет "В этом месяце нет минимального платежа".
Но теперь выводить кешбек становится стремно. Пока не починят отображение...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:44

Re: Monobank

  Искатель написав:Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке

А я седня выводил/гасился. Все норм
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02

  clientage написав:
  Искатель написав:Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке

А я седня выводил/гасился. Все норм


У меня баланс сразу изменился. Речь именно об отображении строчки в выписке. У Вас отображается вывод кешбека?

P.S. Попробовал вывести (у меня еще накопилось). Вывелось без проблем и отобразилось в выписке. А вчерашний вывод не появился (( Фигня какая-то.
Здесь отвечали, что еще у кого-то так было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:37

Re: Monobank

Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Вчерашний вывод кешбека на карту до сих пор не отображается в выписке

А я седня выводил/гасился. Все норм


У меня баланс сразу изменился. Речь именно об отображении строчки в выписке. У Вас отображается вывод кешбека?

P.S. Попробовал вывести (у меня еще накопилось). Вывелось без проблем и отобразилось в выписке. А вчерашний вывод не появился (( Фигня какая-то.
Здесь отвечали, что еще у кого-то так было.
Да, в выписке есть
Странно как вам дало опять вывести, или "накопилось" больше 100 грн?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:44

Re: Monobank

wig написав:Там такого нет.

Точно. Сплутав з постановою НБУ від 7.06.18, яка набуває чинності 1.07.18.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

-"По-друге, Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв."

Хоча онлайн продають віртуальну валюту та подивимося чи зможуть Дуб з Горохом запропонувати щось свинорилам ))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:13

Re: Monobank

О пополнении с Приватбанка.
"Если НЕ через "перевести на карту украинского банка", то да."

Пополнять можно только "перевод на карту любого банка", или есть еще варианты?
Делали мне перевод с КДВ, комиссия 5грн. была.
Что делали неверно?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:32

Re: Monobank

  stryzhko написав:а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв."


про які міфічні пристрої іде мова в постанові НБУ?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:55

Re: Monobank

greenozon написав:про які міфічні пристрої іде мова в постанові НБУ?



"ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою."




 
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:39

  greenozon написав:
  stryzhko написав:а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв."


про які міфічні пристрої іде мова в постанові НБУ?

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ut-3871532
curiousobro
 
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