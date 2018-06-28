Через платеж по Украине или через Мои платежи - оба варианта через СЭП, второй вариант даже с Универсальной за 3 грн, а не только с КДВ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:22
Через платеж по Украине или через Мои платежи - оба варианта через СЭП, второй вариант даже с Универсальной за 3 грн, а не только с КДВ.
Востаннє редагувалось Vint в П'ят 29 чер, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:24
Кешбек ведь не только за траты дают... Да, накопилось еще ровно 100
В итоге, у меня первый вывод в выписке не виден (хотя в балансе учтен), второй - виден. И это напрягает, т.к. если проводки так легко теряются, то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:22
це якісь макети чи вже десь стоять такі (нові) апарати?
хоча, уважно прочитавши статтю стало зрозуміло - до цих нових ТСО ще пів року чекати...
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С 1 января 2019 года украинцы смогут покупать-продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Соответствующее разрешение содержится в обнародованном сегодня постановлении Нацбанка №63, часть которого вступит в силу с полугодовой отсрочкой.
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