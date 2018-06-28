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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:22

  justit написав:О пополнении с Приватбанка.
"Если НЕ через "перевести на карту украинского банка", то да."

Пополнять можно только "перевод на карту любого банка", или есть еще варианты?
Делали мне перевод с КДВ, комиссия 5грн. была.
Что делали неверно?

Через платеж по Украине или через Мои платежи - оба варианта через СЭП, второй вариант даже с Универсальной за 3 грн, а не только с КДВ.
Востаннє редагувалось Vint в П'ят 29 чер, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:24

  Faceless написав:
Искатель написав:У меня баланс сразу изменился. Речь именно об отображении строчки в выписке. У Вас отображается вывод кешбека?

P.S. Попробовал вывести (у меня еще накопилось). Вывелось без проблем и отобразилось в выписке. А вчерашний вывод не появился (( Фигня какая-то.
Здесь отвечали, что еще у кого-то так было.
Да, в выписке есть
Странно как вам дало опять вывести, или "накопилось" больше 100 грн?


Кешбек ведь не только за траты дают... Да, накопилось еще ровно 100 :)
В итоге, у меня первый вывод в выписке не виден (хотя в балансе учтен), второй - виден. И это напрягает, т.к. если проводки так легко теряются, то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:22

  curiousobro написав:
  greenozon написав:
  stryzhko написав:а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв."


про які міфічні пристрої іде мова в постанові НБУ?

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ut-3871532



це якісь макети чи вже десь стоять такі (нові) апарати?

хоча, уважно прочитавши статтю стало зрозуміло - до цих нових ТСО ще пів року чекати...

=================
С 1 января 2019 года украинцы смогут покупать-продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Соответствующее разрешение содержится в обнародованном сегодня постановлении Нацбанка №63, часть которого вступит в силу с полугодовой отсрочкой.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:05

  greenozon написав:
хоча, уважно прочитавши статтю стало зрозуміло - до цих нових ТСО ще пів року чекати...


Лучше бы эти ж*** с НБУ разрешили онлайн обмен, с некоторым разумным месячным ограничением оборота (чтобы все резко не превратились в спекулей)

А эти автоматы - это опять нал, от которого они типа всеми силами пытаются избавится.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:35

Re: Monobank

Веселые коды некоторых мс
Киев, кинотеатр wizoria, покупка ч/з сайт выдаёт категорию - розваги та спорт, ч/з кассу - кафе
readrend
 
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