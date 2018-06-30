До постного горохового супа без копченых ребрешек?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:45
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:47
guntherhouse777
Ну типа того - интересно, какие категории предложат... ТАС с Б5 сильно подпортил карту своей летней "акцией"
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:02
Re: Monobank
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:37
Не. Я все с моней. Только экзотика или боулинг там какой.
Перехожу на гос. обеспечение с выдачей социальной карты бабитской волости.
Уже прикидываю, как монетизировать фантики)
Бум поддерживать державу.
А то: кб500 есть, но не надо его выбирать, шулерство с мсс, урезанный пайка КБ...
Тася. Конкурентна в диапазоне 500-1000. И то в начале месяца.
Свыше 1000 - рассрочка трехмесячная.
И то акция - до конца лета.
Но моне спасибо - оживил рынок карт с КБ.
Многие засуетились, забегали.
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:43
Слишком сложный ребус, требуется помощь в разгадывании
Всё IMHO
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:01
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