RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:45

  Vorlon написав:ukrprom2014
Веткой не ошиблись? Да вроде бы...

P.S. Осталось меньше 4,5 часов :roll:

До постного горохового супа без копченых ребрешек?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:47

guntherhouse777
Ну типа того - интересно, какие категории предложат... ТАС с Б5 сильно подпортил карту своей летней "акцией" :(
Vorlon
 
Повідомлень: 5669
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:02

Re: Monobank

  Vorlon написав:ТАС с Б5 сильно подпортил карту своей летней "акцией"

правая рука не знает шо творит левая.
Тигипко проитив Тигипка :)
ukrprom2014
 
Повідомлень: 272
З нами з: 09.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:37

  Vorlon написав:guntherhouse777
Ну типа того - интересно, какие категории предложат... ТАС с Б5 сильно подпортил карту своей летней "акцией" :(

Не. Я все с моней. Только экзотика или боулинг там какой.
Перехожу на гос. обеспечение с выдачей социальной карты бабитской волости.
Уже прикидываю, как монетизировать фантики)
Бум поддерживать державу.
А то: кб500 есть, но не надо его выбирать, шулерство с мсс, урезанный пайка КБ...

Тася. Конкурентна в диапазоне 500-1000. И то в начале месяца.
Свыше 1000 - рассрочка трехмесячная.
И то акция - до конца лета.

Но моне спасибо - оживил рынок карт с КБ.
Многие засуетились, забегали.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:43

  guntherhouse777 написав:Перехожу на гос. обеспечение с выдачей социальной карты бабитской волости.

Слишком сложный ребус, требуется помощь в разгадывании :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3713 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:01

  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:Перехожу на гос. обеспечение с выдачей социальной карты бабитской волости.

Слишком сложный ребус, требуется помощь в разгадывании :-)

Вас понял. Отписался в лс
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 748749750751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, justit і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7506)
30.06.2018 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.