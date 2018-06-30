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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753754>
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:43

  wig написав:
  BBC написав:До понижения %?

Может, опять аптеки включат. А для супермаркетов и другие карты есть.

какие?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:03

Re: Monobank

andreyiskra написав:
  wig написав:
  BBC написав:До понижения %?

Может, опять аптеки включат. А для супермаркетов и другие карты есть.

какие?

Походу речь о Алле и Тасе
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:48

Господа, а как быстро горох зачисляет сэп?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:56

Некоторые почему-то думают, что оставят продукты, да еще и как было за кредитные, т.е. 4%, но лично я уверен, что будет 2%, как было ранее и за свои, и за кредитные. Даже 3% не дадут.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:02

Да уж, кешбек "чисто поржать". Особенно если отнять налоги
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:04

Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:08

  evgenkh написав:Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.

Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:11

Все порезали, кроме кино.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:12

осуществил 4 покупки с aliexpress
1 - покупка попала в категория "Продукты"

другие 3 в категорию "прочите". тут по принципу "русской рулетки"?


Всего около 5-7 китайских магазинов?

ни кто не пробовал другие магазины? там будет кешбэк?

может сделать несколько мелких платежей на всех китайских магазинах, чтобы посмотреть будет ли кэшбек?

могу сделать, если партия скинется :)

PS. еше amazon.com (именно com) - "Кино" [(НЕ кино, а "Книги") но там НЕ всегда есть интересные товары, по сравнению с китайским магазином
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 чер, 2018 23:19, всього редагувалось 4 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:12

  evgenkh написав:Некоторые почему-то думают, что оставят продукты, да еще и как было за кредитные, т.е. 4%, но лично я уверен, что будет 2%, как было ранее и за свои, и за кредитные. Даже 3% не дадут.

Так и есть. 2% продуктов - грязными. Конкурировать такое может только с Аллой на мелких суммах, и надо в уме на кассе быстро высчитывать, чем выгоднее платить (из-за особенностей округления). Ну, хоть 5% брутто на аптеки. Хоть что-то.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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