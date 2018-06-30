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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:43
wig написав: BBC написав:
До понижения %?
Может, опять аптеки включат. А для супермаркетов и другие карты есть.
какие?
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andreyiskra
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Додано: Суб 30 чер, 2018 22:03
andreyiskra написав: wig написав: BBC написав:
До понижения %?
Может, опять аптеки включат. А для супермаркетов и другие карты есть.
какие?
Походу речь о Алле и Тасе
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maxim2014
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Додано: Суб 30 чер, 2018 22:48
Господа, а как быстро горох зачисляет сэп?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 30 чер, 2018 22:56
Некоторые почему-то думают, что оставят продукты, да еще и как было за кредитные, т.е. 4%, но лично я уверен, что будет 2%, как было ранее и за свои, и за кредитные. Даже 3% не дадут.
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evgenkh
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:02
Да уж, кешбек "чисто поржать". Особенно если отнять налоги
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:04
Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.
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evgenkh
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:08
evgenkh написав:
Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.
Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...
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Vint
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:11
Все порезали, кроме кино.
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Viktor
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:12
осуществил 4 покупки с aliexpress
1 - покупка попала в категория "Продукты"
другие 3 в категорию "прочите". тут по принципу "русской рулетки"?
Всего около 5-7 китайских магазинов?ни кто не пробовал другие магазины? там будет кешбэк?
может сделать несколько мелких платежей на всех китайских магазинах, чтобы посмотреть будет ли кэшбек?
могу сделать, если партия скинется
PS. еше amazon.com (именно com) - "Кино" [(НЕ кино, а "Книги")
но там НЕ всегда есть интересные товары, по сравнению с китайским магазином
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 30 чер, 2018 23:19, всього редагувалось 4 разів.
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proftpd66
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:12
evgenkh написав:
Некоторые почему-то думают, что оставят продукты, да еще и как было за кредитные, т.е. 4%, но лично я уверен, что будет 2%, как было ранее и за свои, и за кредитные. Даже 3% не дадут.
Так и есть. 2% продуктов - грязными. Конкурировать такое может только с Аллой на мелких суммах, и надо в уме на кассе быстро высчитывать, чем выгоднее платить (из-за особенностей округления). Ну, хоть 5% брутто на аптеки. Хоть что-то.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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