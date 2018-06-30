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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754755756>
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:12

Ну что ж, думаю у 99% в этом месяце выбрано аптеки и кино.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:15

  proftpd66 написав:PS. еше amazon.com (именно com) - "Кино" но там НЕ всегда есть интересные товары, по сравнению с китайским магазином

Может "Книги", а не Кино?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:15

может Народную Партию Китая попросить, чтобы настроили категорию "Кино" для Украины? :) это в принципе не сложно будет :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:17

  Vint написав:
  proftpd66 написав:PS. еше amazon.com (именно com) - "Кино" но там НЕ всегда есть интересные товары, по сравнению с китайским магазином

Может "Книги", а не Кино?


Извиняюсь, да, книги. Не исключаю что кто-то ляпнул где-то "Кино"
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:17

Re: Monobank

  wig написав:Конкурировать такое может только с Аллой на мелких суммах, и надо в уме на кассе быстро высчитывать, чем выгоднее платить (из-за особенностей округления)


Що маєте на увазі?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:19

  WachtAmRhein написав:Ну что ж, думаю у 99% в этом месяце выбрано аптеки и кино.

Я промахнулся мимо кино, придется завтра теребить поддержку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:20

Re: Monobank

  V2 написав:Що маєте на увазі?

Алочка то округляет кэшбек до гривны. Так что до 99 копеек может быть выгода. Или убыток.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:20

  Vint написав:
  evgenkh написав:Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.

Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...

Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:23

  wig написав:
  V2 написав:Що маєте на увазі?

Алочка то округляет кэшбек до гривны. Так что до 99 копеек может быть выгода. Или убыток.


Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:23

Оголосіть будь ласка увесь список. Телефон неочікувано віддав Богу душу - не можу сам подивитись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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