Додано: Суб 30 чер, 2018 23:26

evgenkh написав: Vint написав: evgenkh написав: Вернулись к тому, что было. История движется по спирали. Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.

Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают... Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...

Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек. Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.

Согласен, но тут может играет роль:1) Многие люди НЕ хотят брать кредит любой. И многие не пользуются картами2) Они часто меняли категории, например "Такси", карта привязана ихняя, но кешбэка нету в этом месяца. Т.е. мне придется пользоваться, так как его нет со всем.. Я могу переключить на приват чтобы была программа благодарности от MC, но там копейки.3) В любом случае, нет смысла особо с кешбэк, это самореклама. Можно взять у родственников и друзей карты и заправить фуру. Или какие-то запчасти. Купить талоны на топливо. Можно взять терминал для какого-то кинотеатра в сарае и брать за билет 20к грнВзрослое поревостриптиз-клуб может какой-то можно настроить на "Кино"