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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 752753754755756>
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:25

  V2 написав:Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?

Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.
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wig
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klug
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:26

Re: Monobank

  klug написав:Оголосіть будь ласка увесь список. Телефон неочікувано віддав Богу душу - не можу сам подивитись.

Та не хочется вас расстраивать.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:26

  evgenkh написав:
  Vint написав:
  evgenkh написав:Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.

Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...

Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.



Согласен, но тут может играет роль:
1) Многие люди НЕ хотят брать кредит любой. И многие не пользуются картами
2) Они часто меняли категории, например "Такси", карта привязана ихняя, но кешбэка нету в этом месяца. Т.е. мне придется пользоваться с кешбэком в 0%, так как его нет со всем. Т.е. ответ на Вам вопрос, люди продолжают пользоваться. Я могу переключить на приват чтобы была программа благодарности от MC, но там копейки.
3) В любом случае, нет смысла особо с кешбэк, это самореклама. Можно взять у родственников и друзей карты и заправить фуру. Или какие-то запчасти. Купить талоны на топливо. Можно взять терминал для какого-то кинотеатра в сарае и брать за билет 20к грн :) Взрослое порево :) стриптиз-клуб может какой-то можно настроить на "Кино"
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 чер, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:28

  evgenkh написав:
  Vint написав:
  evgenkh написав:Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.

Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...

Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.


Была надежда загнать в опу. Не учли один момент, что тут много свинорылов, а все лошары в бегемоте остлись.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:28

  wig написав:
  V2 написав:Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?

Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.

А если баловать ЭКО - то будет 2% чистыми бонусами.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:29

С каждым месяцем гороховый супчик всё постнее и постнее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30

  curiousobro написав:А если баловать ЭКО - то будет 2% чистыми бонусами.

У нас ЭКО не открылось, увы.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30

Re: Monobank

  Ratatui написав:Была надежда загнать в опу. Не учли один момент, что тут много свинорылов, а все лошары в бегемоте остлись.

Приватом тоже буду платить. В июле Горох дал шанс конкурентам.
Востаннє редагувалось wig в Суб 30 чер, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30

А меня наказали

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