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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:25
V2 написав:
Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:25
klug
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Продукты - 2%
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:26
klug написав:
Оголосіть будь ласка увесь список. Телефон неочікувано віддав Богу душу - не можу сам подивитись.
Та не хочется вас расстраивать.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:26
evgenkh написав: Vint написав: evgenkh написав:
Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.
Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...
Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.
Согласен, но тут может играет роль:
1) Многие люди НЕ хотят брать кредит любой. И многие не пользуются картами
2) Они часто меняли категории, например "Такси", карта привязана ихняя, но кешбэка нету в этом месяца. Т.е. мне придется пользоваться с кешбэком в 0%
, так как его нет со всем. Т.е. ответ на Вам вопрос, люди продолжают пользоваться
. Я могу переключить на приват чтобы была программа благодарности от MC, но там копейки.
3) В любом случае, нет смысла особо с кешбэк, это самореклама. Можно взять у родственников и друзей карты и заправить фуру. Или какие-то запчасти. Купить талоны на топливо. Можно взять терминал для какого-то кинотеатра в сарае и брать за билет 20к грн
Взрослое порево
стриптиз-клуб может какой-то можно настроить на "Кино"
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 30 чер, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:28
evgenkh написав: Vint написав: evgenkh написав:
Вернулись к тому, что было. История движется по спирали.
Видимо мало "спонсоров" заманили и убытки просто зашкаливают...
Когда ввели повышенный кэшбек за кредитные, я в закрытой группе на Фейсбуке спрашивал, какой им профит от этого, если большинство держателей карт - люди продвинутые, и из грейса никогда не выйдут. Будут ради повышенного кэшбека покупать за кредитные и сразу же вносить наличные, на проценты они точно не влетят. Мне топ-менеджеры тогда намекнули, что с моим скудным умом их тайного замысла никогда не понять. Так и осталось загадкой, на что они рассчитывали, предлагая повышенный кэшбек.
Была надежда загнать в опу. Не учли один момент, что тут много свинорылов, а все лошары в бегемоте остлись.
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Ratatui
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:28
wig написав: V2 написав:
Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.
А если баловать ЭКО - то будет 2% чистыми бонусами.
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curiousobro
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:29
С каждым месяцем гороховый супчик всё постнее и постнее.
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Ratatui
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30
curiousobro написав:
А если баловать ЭКО - то будет 2% чистыми бонусами.
У нас ЭКО не открылось, увы.
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wig
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30
Ratatui написав:
Была надежда загнать в опу. Не учли один момент, что тут много свинорылов, а все лошары в бегемоте остлись.
Приватом тоже буду платить. В июле Горох дал шанс конкурентам.
Востаннє редагувалось wig
в Суб 30 чер, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:30
Всё IMHO
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