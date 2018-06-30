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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 753754755756>
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:33

  WachtAmRhein написав:Ну что ж, думаю у 99% в этом месяце выбрано аптеки и кино.


фу кака ... плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё, а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес. ... платить моней - не уважать себя как свинорыла.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 30 чер, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:33

Re: Monobank

anikola13 написав:klug
Авто,одежда и кафе по 3%
Красота и медицина по 5%
Продукты - 2%
Кино - 20%
А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл? :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:35

Eugene+
Ну, да :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38

  IMPRINTER написав:а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес.

Всем здоровья! Что бы 10 тыщ не пришлось потратить на аптеки.
Востаннє редагувалось wig в Суб 30 чер, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38

  V2 написав:
  wig написав:
  V2 написав:Що маєте на увазі?

Алочка то округляет кэшбек до гривны. Так что до 99 копеек может быть выгода. Или убыток.


Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
Потратив 25 грн отримав 0.8 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38

  Eugene+ написав:
anikola13 написав:klug
Авто,одежда и кафе по 3%
Красота и медицина по 5%
Продукты - 2%
Кино - 20%
А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл? :)

Кассир АТБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38

  Вкладчик1234 написав:Зображення

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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:40

Re: Monobank

BBC написав:
  Eugene+ написав:
anikola13 написав:klug
Авто,одежда и кафе по 3%
Красота и медицина по 5%
Продукты - 2%
Кино - 20%
А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл? :)

Кассир АТБ?
Хм... Что, это, собственно, должно означать?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:45

  Eugene+ написав:А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл? :)


В самом начале продуктовый кэшбек для всех составлял 2%. То, что сейчас они даже этот мизер переполовинили у активных пользователей, выглядит как насмешка или как посыл в хорошо известном направлении.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:45

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Ну что ж, думаю у 99% в этом месяце выбрано аптеки и кино.


фу кака ... плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё, а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес. ... платить моней - не уважать себя как свинорыла.

Кредитка Эксима?
jurasja
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